ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ Вопрос воспитания является одним из важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую прямую и непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое, зависит судьба как отдельного человека, так и всего человечества. Вопросу этому, ввиду его несомненной значительности, всегда уделялось и уделяется значительно внимания со стороны человечества всех ступеней развития : от малокультурных дикарей, которые тоже вкладывают в это дело тоже нечто доступное их пониманию, до более совершенных культурных народов, среди которых этот вопрос поставлен с большей или меньшей широтой и полнотой. Всякий народ и всякое государство всегда озабочены тем, чтобы в лице своих детей подготовить себе на жизненном поприще заместителей, которые могли бы продолжать дела, начатые их отцами.

Традиционно основным институтом воспитания человека, начиная с момента его непосредственного рождения и кончая, порой, его становлением как зрелой личности, была и остается семья. Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего человека, по привитию ему определенных качеств, идей и взглядов. Свои первые жизненные уроки человек получает в семье, именно в семье под влиянием сложившегося окружения начинает происходить и формирование его будущего характера. Уже по преобладающим структурам семей, по распределению ролей, по атмосфере, царящих в них, можно во многом судить и об обществе, и государстве в целом. Семья является тем волшебным зеркалом, в котором, как в сказке, отражаются все перипетии личной и общественной жизни ее членов, уровень нравственного развития и культурный уровень данного народа и народности.

Множество писателей, философов и мыслителей обращались в своих произведениях к проблеме семьи как самой живой, самой важной и животрепещущей проблеме общества, от решения которой зависит очень и очень многое. Замечательный русский писатель Л.Н. Толстой говорил о том, что семья является целым государством в миниатюре и , в свою очередь, будущее каждого государства содержится в его семьях, ибо будущее нашей планеты зависит не только от нашей деятельности, но и от труда наших преемников. Конфуций говорил о необходимости установления гармоничных, светлых, добрых отношений в семье, отношений, основанных на взаимной любви друг к другу, взаимопомощи и взаимовыручке, так как от этого зависит гармоничное развитие всех ее членов и та польза, которую они могут принести другим людям в своей общественной жизни. С глубокой мудростью этих взглядов невозможно не согласиться.

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль.

Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Решение данного вопроса и будет являться целью данной работы.

Для решения указанного вопроса необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение, сказать о традиционных ошибках семейного воспитания, их последствиях и способов борьбы с ними (ошибками). Указанные действия составят задачи данной работы.